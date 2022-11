दास्तान-गो: वो ‘बड़ा दिन’ जब कपिल देव ने एक को छोड़ पूरी वेस्टइंडीज़ टीम पवेलियन भेज दी थी

Daastaan-Go ; A day of Captain Kapil Dev With Nine Wicket Haul : इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने क्रिकेट के अपने सफ़र के दौरान सीखी, ख़ुद पर एप्लाई की वह ये कि ज़िंदगी में आपके सामने ‘प्लान-बी’ नहीं होना चाहिए. ये ‘प्लान-बी’ हमेशा आपको कमज़ोर बनाता है. ‘प्लान-ए’ की तरफ़ से आपका ध्यान हटाता है. कभी-कभी तो उसकी तरफ़ बे-परवाह भी करता है. और बे-परवाही आपको आपके ‘प्लान-ए’ से दूर ले जाती है. इसीलिए ‘प्लान-बी’ जैसा कुछ नहीं होना चाहिए. सिर्फ़ ‘प्लान-ए’ हो कि जो करना है, बस वही करना है.’











