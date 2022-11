दास्तान-गो : मध्य प्रदेश का बाघ जब गुजरात तक गया और वहां मरकर भी अपने पुरखों के क़िस्से ज़िंदा कर गया!

Daastaan-Go ; A Tiger's Tale On The Day When Tiger Declared National Animal Of India : यहां ये भी बताना दिलचस्प होगा कि गुजरात में बाघ को ‘वाघ’ कहा जाता है और वहां की रियासतों के राजाओं को ‘वाघों’ के शिकार बड़ा ज़ुनून रहा है. इसकी दो वज़हें थीं. पहली- शेरों के कुनबे में बाघ सबसे लंबा और वज़नी होता है. दूसरी बात- ये ख़ूंख़्वार शिकारी समझा जाता है. इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ये अपनी पर आ जाए तो बब्बर शेर को भी मात दे देता है. इसीलिए इसका शिकार करने में राजाओं की शान बढ़ती थी. तो जनाब, इसी शान के चक्कर में पंचमहल और खेड़ा जिलों से तो क्या पूरे गुजरात से ‘वाघों’ का सफ़ाया होता रहा.











