दास्तान-गो: अमजद खान को सिर्फ़ ‘गब्बर’ की तरह न देखें, वे और भी बहुत कुछ हैं

Daastaan-Go ; Amjad Khan other than Gabbar of Sholey ; मशहूर अदाकार अमजद खान की आज पुण्यतिथि है. मुंबई में 27 जुलाई 1992 काे उनका निधन हुआ था. उस वक्त उनकी उम्र महज 51साल थी. उनका जन्म 12 नवंबर 1940 को हुआ था. उनके पिता ज़कारिया खान उर्फ़ ‘जयंत’ भी हिन्दी फिल्मों के मशहूर अदाकार हुआ थे. वे पेशावर से आकर परिवार सहित मुंबई में आ बसे थे.











Follow us on