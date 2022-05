दास्तान-गो : जिसे ‘परिवारवादी’ कहा जाता है, वह तो मूल-कांग्रेस है ही नहीं!

Daastaan-Go : Making of Congress as A Party of one Family : कामराज की अगुवाई वाले इस ‘सिंडीकेट’ ने इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया ही इसलिए था शायद कि ‘चमत्कारी व्यक्तित्त्व’ तो दिख गया था उसका, पर सियासत में अभी कच्ची जान पड़ती थी. पर यहीं, ‘सिंडीकेट’ के आकलन कुछ ग़लत हो गए. महज तीन साल के भीतर ही ‘गूंगी गुड़िया’ बोलने लगी थी.











