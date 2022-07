दास्तान-गो : ‘देवदास’ के 100, किस्से के 115 और बिमल रॉय के 113 साल!

Daastaan-Go; Progression of an Iconic Character Devadas and Bimal Roy : तमाम लोग भले कहा करें कि दिलीप कुमार ‘पहले फिल्मी देवदास’ हैं. मगर ऐसा है नहीं. हालांकि वे ‘पहले मशहूर फिल्मी देवदास’ ज़रूर कहे जा सकते हैं. अलबत्ता पहले ‘फिल्मी देवदास’ हुए फानी बर्मा. बांग्ला फिल्मों के अदाकार थे. साल 1928 में फिल्मकार नरेश सी मित्रा ने ‘देवदास’ नाम से पहली फिल्म बनाई. ये ख़ामोश फिल्म थी.











Follow us on