अमेरिका में गर्भपात की मंजूरी देने वाले कानून पर इतनी बहस क्यों है? क्या ये फिर बदलने वाला है? 5-प्वाइंट में समझिए

न्यूयॉर्क. अमेरिका में गर्भपात को कानूनी (Abortion Law Of US) मंजूरी देने या न दिए जाने का मसला बड़ा और संवेदनशील है. इतना कि बीते 5 दशक से यह अमेरिकी समाज को झकझोर रहा है. यह विवादास्पद है और समाज को दो धड़ों में विभाजित करने वाला भी. जाहिर तौर पर इन्हीं कारणों से इसमें राजनीति का दखल भी है. संभवत: इसी वजह से वर्तमान में फिर यह मुद्दा वहां सुर्खियों में छाया है. क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) में लंबित है. इस पर फैसला आने वाला है. कहा जा रहा है कि शीर्ष अदालत इस फैसले में गर्भपात को दी गई कानूनी मंजूरी वापस लेने की तैयारी कर रही है. चूंकि यह फैसला और मुद्दा दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के लिए भी मायने रखता है, इसलिए इससे जुड़े पहलुओं को जानना अहम हो जाता है. लिहाजा, इसे समझ लेते हैं ‘5-प्वाइंट एक्सप्लेनर’ (5-Points Explainer) के जरिए.

अभी ऐसा क्या हुआ है जो अचानक बहस चल पड़ी?

अमेरिकी मीडिया जगत में ‘पॉलिटिको’ (Politico) नाम की वेबसाइट है. उसने सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात से जुड़े मामले की सुनवाई से जुड़े कुछ दस्तावेज का खुलासा किया है. ये दस्तावेज 9 जजों की उस बेंच से संबंधित बताए जाते हैं, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है. वेबसाइट ने बताया है कि इस बेंच 9 में 5 जज इस पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं कि 1973 का शीर्ष अदालत का ही वह फैसला बदला जाना चाहिए, जिसमें गर्भपात को कानूनी मंजूरी दी गई. वेबसाइट का यहां तक दावा है कि इस बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी इसी राय के समर्थक हैं. ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि आने वाली सुनवाई में यह बेंच 6-3 के बहुमत से पुराने फैसले को बदल दे. इससे गर्भपात पर प्रतिबंध (Ban on Abortion) लगाने का रास्ता खुल जाएगा. वेबसाइट के इस खुलासे के बाद अमेरिका में इस कानून के समर्थक और विरोधी सड़कों पर उतर आए हैं.