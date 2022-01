पढ़ाई के लिए पड़ी डांट तो लड़की दिल्ली से महाराष्ट्र भागी, फिर आई राहत की बात, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Delhi girl run away from her home to Mumbai: दिल्ली में एक 14 साल की लड़की पढ़ाई के कारण अक्सर अपने माता-पिता से दबाव झेलती थी. इससे तंग आकर एक दिन यह मासूम बच्ची महाराष्ट्र भाग गई. महाराष्ट्र के पालघर में वह अपना आशियाना तलाश करने के लिए होटल का पता पूछती रही. अंत में वह एक ऑटो ड्राइवर को होटल में पहुंचाने के लिए कही. पर ऑटो ड्राइवर की सूझबूझ ने लड़की के साथ किसी अनहोनी घटना होने से बचा लिया.