हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को दी विदेश यात्रा की इजाजत, लुक आउट सर्कुलर पर ED से पूछा सवाल

HC allow Rana ayyub to go abroad: दिल्ली हाई कोर्ट ने चर्चित पत्रकार राणा अयूब को विदेश जाने की अनुमति दे दी. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राणा अयूब को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल भी पूछे. न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अनुमति उचित शर्तों के साथ है और विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा. अदालत अय्यूब की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने संबंधी एलओसी को रद्द करने का आग्रह किया गया था. हालांकि, याचिका का ईडी ने विरोध किया. एजेंसी का आरोप है कि अय्यूब एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से संबंधित एक गंभीर अपराध में शामिल रही हैं और इस बात की आशंका है कि वह भारत नहीं लौटेंगी.