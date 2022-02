दिल्ली है आतंकियों के रडार पर, NIA द्वारा जम्मू कश्मीर-राजस्थान में छापेमारी

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) के द्वारा कई आतंकी संगठनों का आपस में जुड़कर देश के कई लोकेशन पर बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश की आशंका पर कई स्‍थानों पर छापेमारी की है. ऐसी सूचनाओं पर आतंकियों के कनेक्शन को जोड़ते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. जम्मू कश्मीर (jammu kashmir) और राजस्थान (Rajsthan) के कई लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है.

एनआईए मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा (Kupwara), गांदेरबल (Ganderbal), बड़गाम (Budgam) सहित राजस्थान के जोधपुर (Jodhpur) सहित कुल 8 लोकेशन में एनआईए के तफ़्तीश करने वाली टीम के द्वारा इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है. जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश से जुड़े इस मामले को पिछले साल एनआईए द्वारा दर्ज किया था.

कई आतंकी संगठनों का एक साथ जुड़ना है खतरे का अलर्ट

ये मामला राजधानी दिल्ली (Delhi ), जम्मू कश्मीर सहित कई लोकेशन में कई आतंकी संगठनों द्वारा अलग -अलग लोकेशन पर अलग -अलग आतंकी संगठन द्वारा आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, लिहाजा उस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे से छापेमारी की गई. हालांकि इस मामले में कुछ समय से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

आतंकी संगठनों ने रची गई थी साजिश

एनआईए मुख्यालय के अधिकारी के मुताबिक देश में कई लोकेशन पर आतंकी हमलों के लिए प्रमुख तौर पर लश्कर ए-तैयबा (Laskhar-e-Taiba (LeT), जैश ए- मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed (JeM), हिजबुल मुजाहिदीन (Hizb-ul-Mujahideen (HM), अल बदर (Al Badr), पीपल अगेंस्ट फ़ासिस्ट फोर्सेज (People Against Fascist Forces (PAFF), टीआरएफ ( The Resistance Front (TRF) आतंकी संगठनों द्वारा रची थी.

शनिवार को हुई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण और संदिग्ध दस्तावेजों को जब्‍त किया गया है और इसके साथ ही आने वाले वक्त में उसी सबूतों, दस्तावेजों, सिम कार्ड ( SIM cards), इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (digital devices), कम्प्यूटर, डिजिटल डेटा रखने का उपकरण, मोबाइल फोन और कई आरोपियों की गवाही के आधार पर कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा और उसमें से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है.