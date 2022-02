डेंगू से आर पार की लड़ाई के मूड में सरकार, 5 साल के अंदर दवाई होगी विकसित

Dengue drug development and research collaboration: हम सब जानते हैं कि देश में डेंगू का कितना प्रकोप रहता है. हर साल हजारों लोगों को डेंगू की बीमारी होती है. इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है. अब भारत सरकार डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गई है. इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के टीएचएसटीआई (Transitional Health Science and Technology Institute -THSTI) ने डीएनडीआई (Drugs for Neglected Diseases initiative-(DNDi) India Foundation के साथ समझौता किया है. इस समझौते के तहत अगले पांच साल के अंदर डेंगू की प्रभावशाली दवा को विकसित किया जाएगा.