IAS Deputation: क्यों बदले जा रहे नियम; मोदी-ममता का टकराव, मजबूरी या फिर जररूत?

Deputation Rules are being changed for of IAS officers : केंद्र सरकार (Central Govt) ने हाल ही में दो पत्र जारी किए हैं. इनमें आईएएस कैडर (IAS Cadre) के नियमों में बदलाव किए जाने और कुछ नए जोड़ने का प्रस्ताव है. इस पर कोई अंतिम फैसला होता, इससे पहले गैर-भाजपाई राज्य सरकारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. स्वाभाविक तौर पर इनमें पश्चिम बंगाल (West Bengal) सबसे आगे है. जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और उनकी सरकार के खिलाफ मुखर रहीं हैं.