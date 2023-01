DGCA ने Go Air पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, 55 यात्री के बिना ही उड़ गया था विमान

DGCA ने जांच के बाद लगाया जुर्माना Go Air पर हुई कार्रवाई, देने होंगे 10 लाख रुपए कम्‍युनिकेशन में हुई गड़बड़ी से यात्री छूट गए थे

बेंगलुरू. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने Go Air पर 10 लाख जुर्माना लगाया है. 9 जनवरी को बंगलौर-दिल्ली की फ्लाइट में Go Air का विमान 55 यात्री को बैंगलोर (Bangalore Airport) पर ही छोड़ पर दिल्ली के लिए उड़ गया था. जांच में पता चला की Go Air के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी. ये सभी यात्री विमान में सवार होने के लिए मूल हवाईअड्डे पर कोच में इंतजार कर रहे थे. गो फ़र्स्ट फ़्लाइट G8 116 की घटना के एक दिन बाद, DGCA ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उनके विनियामक दायित्वों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?

इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर की थी. यात्रियों का कहना था कि बेंगलुरू में केम्‍पेगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्ड पास लेकर यात्री बस में सवार हो गए थे. यह बस एयर प्‍लेन तक लेकर भी गई, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को बोर्ड नहीं कराया गया और उन्‍हें वहीं छोड़ कर प्‍लेन आसमान में उड़ गया था. डीजीसीए ने अपने जवाब में कहा, ‘गो फर्स्ट ने खुलासा किया है कि टर्मिनल कोऑर्डिनेटर (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच विमान में सवार होने के संबंध में अनुचित संचार और समन्वय था.

GoFirst ने चूक के लिए “माफी” मांगी और जांच शुरू कीघटना के बाद, GoFirst ने चूक के लिए “माफी” मांगी और इसकी जांच शुरू की. एयरलाइन ने उन 55 यात्रियों में से प्रत्येक को घरेलू यात्रा के लिए एक टिकट की पेशकश भी की थी. GoFirst प्रवक्ता ने कहा कि ‘बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली उड़ान G8 116 में अनजाने में यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं. यात्रियों को वैकल्पिक एयरलाइनों पर दिल्ली और अन्य गंतव्यों के लिए समायोजित किया गया था. एयरलाइन ने सभी प्रभावित यात्रियों को अगले 12 महीनों में किसी भी घरेलू क्षेत्र में यात्रा के लिए एक मुफ्त टिकट देने का फैसला किया है.’