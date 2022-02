कल से दोनों सदनों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर शुरू होगी चर्चा, जानें BJP ने किसको दी है इसकी जिम्मेदारी

Motion of Thanks on Presidents address: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा होगी. यह चर्चा दो फरवरी को 11:30 बजे पर शुरू होगी. सूत्रों के मूताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ फरवरी को इसका जवाब दे सकते है. वहीं लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 12 घण्टे का समय तय है. दरअसल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चार दिन रखे गए हैं, जो 2 फरवरी से शुरू होगी.