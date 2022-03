क्या ब्रेकफास्ट से Weight Loss में मदद मिलता है? रिसर्च में सामने आई कुछ इस तरह की बात

Does breakfast reduce weight loss: वजन कम (weight loss) करने की जब भी बात आती है लोग इस बात पर जरूर चर्चा करते हैं कि नाश्ता किया जाए या नहीं. रिसर्च में दोनों तरह की बातें कही जाती है. ऐसे में मोटापे से छुटकारा पाना किसी चुनौती से कम नहीं है. बर्मिंघम स्थिति यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा (University of Alabama at Birmingham) के शोधकर्ताओं ने नाश्ते को लेकर अपनी रिसर्च में पाया है कि नाश्ते की बदौलत वजन कम करने का सपना बहुत हद तक साकार नहीं होने वाला है.