भारतीय मूल के कैंसर सर्जन को मिला ब्रिटेन का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, प्रिंस चार्ल्स ने दी बधाई

डॉ.पी.रघु राम (Dr. P. Raghu Ram) 2015 में पदमश्री और 2016 में डॉ. बी. सी. रॉय राष्ट्रीय अवार्ड हासिल करने वाले सबसे युवा डॉक्टर में से एक हैं. ‘मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर’ (Most Excellent Order of the British Empire- OBE) अवार्ड मिलने पर उन्होंने महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) को शुक्रिया अदा किया है.