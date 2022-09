नई द‍िल्‍ली. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद आज हालात काफी बदल चुके हैं. आम लोगों की व‍िचारधारा और उनके रोजी रोजगार तथा नजर‍िये सभी में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. केंद्रशास‍ित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में तेजी से व‍िकास भी हो रहा है और केंद्र सरकार लगातार आर्थ‍िक पैकेज भी मुहैया करा रही है.

यहां आतंकी गत‍िव‍िध‍ियों पर लगाम लगाने के हरंसभव प्रयास क‍िए जा रहे हैं, ज‍िससे कश्‍मीर घाटी में लोगों की सोच बदल रही है. इसके बाद अब प्रदेश में 25 लाख बाहरी वोटरों को मतदाता सूची (Inclusion of outside voters in voter list) में शामि‍ल करने की तैयारी की जा रही है, ज‍िसने कश्‍मीर बेस्‍ड पार्ट‍ियों की नींद उड़ाकर रख दी है.

इसको लेकर नेशनल काफ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने अपनी जमीन को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने शुरू कर द‍िए हैं, ताकि आगामी व‍िधानसभा चुनावों की ब‍िसात पर अपने मोहरों को फिट किया जा सके. इसी के चलते पहले कश्मीर और अब जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग (All Party Meeting) के नाम पर कई सगंठनों को साथ जोड़ कर केंद्र को आड़े हाथों लेने का काम शुरू हो चुका है.

आज जम्मू के भठिंडी इलाके में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के घर आयोजित ऑल पार्टी मीटिंग में गुपकार एलांयस के घटक दल भी शामिल हुए और साथ ही शिव सेना व डोगरा स्वाभिमान संगठन इस मीटिंग का हिस्सा बन गए. जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की हलचल शुरु हो चुकी है. और इसी बीच ये नया मुद्दा अब सभी विपक्षी पार्टियों को संजीवनी बूटी दिख रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त ह्रदेश कुमार सिंह साफ कर चुके हैं कि इस बार नए वोटर जोडे़ जा रहे हैं और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो काफी समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं. वह एक जांच प्रकिया के बाद वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, जिनकी संख्या का अनुमान विपक्ष 25 लाख के करीब बता रहा है.

इस पूरे मुद्दे पर पूर्व सीएम डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर अपनी भड़ास निकाली. उन्‍होंने कहा कि आज जो मीटिंग हुई इसका मकसद यह था कि रियासत में जो मुसीबत आई है, उसको हम कैसे रोके. अगर कोई बाहर का वोटर आता है तो उसको हम मंजूर नहीं करेंगे. ​हर दिन नए नए कानून आते हैं. हमारे हक़ पर हमले हो रहे हैं और उस हमले को दूर करने के लिए हम यहां पर एक साथ हैं.

इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे हमें उस पर भरोसा नहीं

पूर्व सीएम को कहना है क‍ि भाजपा का मकसद यहां पर यह देखना क‍ि किसी भी तरीके से सरकार बनानी है. हम अब इस पर एक कमेटी बना रहे हैं जो सभी मुद्दों को देखेगी और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, हम मिलते रहेंगे और चर्चा होती रहेगी. इस वजह से ही जम्मू की कई पार्टियां एक साथ आई हैं.

श‍िवसेना पार्टी भी बाहरी वोटरों के मुद्दे पर व‍िपक्ष के साथ

सोमवार को हुई मीटिग में पहुंचे जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान मुज्जफर हुसैन शाह ने कहा कि कश्मीर के बाद आज जम्मू में मीटिग है. इंशांअल्लाह सब ठीक होगा. हमारा एक ही मुद्दा है कि बाहरी वोटर जो बनाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा हो क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाहरी वोटरों के दम पर भाजपा सत्ता हासिल करने की तैयारी में है. वहीं इस एलांयस का हिस्सा बनी शिवसेना बाला साहिब ठाकरे के प्रधान मुनीष साहनी भी इस मुद्दे पर साथ हैं. बाहरी वोटरों को यहां पर वोट नहीं डालने देने को लेकर ही कश्‍मीर में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक हुई.



गुपकार एलायंस से नाता तोड़ने वाली कांग्रेस भी बनी मीट‍िंग का ह‍िस्‍सा

वहीं कांग्रेस जिसने गुपकार से अपना नाता तोड़ लिया था, लेकिन इस मुद्दे पर वह भी इस मीटिंग में शामिल हुई. कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रधान विकार रसूल ने भी कहा कांग्रेस गुपकार एलांयस का हिस्सा नही हैं. लेकिन जो भी सेक्लुयर पार्टी की मीटिंग होगी उसमें हमारा व‍िचार होगा तो हम जाते हैं. आज तक कोई क्लीयर नहीं किया गया है कि बाहरी वोटर किस तरह बना रहे है. करीब 25 लाख लोग कौन हैं जिनको एड करना चाहते थे. चुनाव आयुक्त जम्मू ने मीटिंग पहले की थी लेकिन कोई क्लीयर नहीं किया गया था. पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग कश्मीर में हुई और आज जम्मू में हुई इसमें यही मुद्दा मुख्य था कि भाजपा जानबूझकर इन लोगों को यहां पर वोटर बना रही है.

आम आदमी पार्टी और पैंथर पार्टी ने बनाई दूरी

आल पार्टी मीटिंग पहले कश्मीर में हो चुकी है, लेकिन जम्मू में अपनी शह टटोलने की कोशिश नेशनल काफ्रेंस की ओर से की जा रही है. इसके चलते यह बैठक डॉ. फारुख अब्दुल्ला ने अपने घर रखी है. मजेदार बात ये है कि इस मीटिंग में शिव सेना (बाला साह‍ब ठाकरे) भी शामिल है. हालांकि कांग्रेस, अवामी नेशनल कांफ्रेंस, सीपीआईएम, अकाली दल, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती व अन्य गुपकार के घटक दल शामिल हैं. वहीं भाजपा छोड़ चुके पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जिन्होंने डोगार स्वाभिमान पार्टी बनाई, वह भी इसमें शामिल हैं. हालांक‍ि आम आदमी पार्टी और नेशनल पैंथर पार्टी ने इससे किनारा कर लिया है.