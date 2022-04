महाराष्ट्र में चलती ट्रेन के नीचे आया साधु, इस Video को देखकर थम जाएंगी आपकी सांसें

Sadhu save his life after fell on railway track: महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन पर एक चमत्कार देखा गया. एक बुजुर्ग साधु चलती ट्रेन के नीचे आ गए लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से मौत में जा चुकी अपनी जिंदगी को बचा लिया. यह घटना है महाराष्ट (Maharashtra) के मनमाड रेलवे स्टेशन (Manmad Railway Station) का. मनमाड रेलवे स्टेशन के प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 (Platform Number 3) पर एक बुजुर्ग साधु अचानक से पटरी पर गिर गया. तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही साकेत एक्सप्रेस ट्रेन (Saket Express Train) की चपेट में वह आ गया.