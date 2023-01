VIDEO- 83 साल की दादी मां ने पहली बार किया फ्लाइट में सफर, क्यूट रिएक्शन देख दिल हार बैठे नेटिजन्स

देश में आज भी ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन की यात्रा नहीं की है. फ्लाइट में सफर करना कई लोगों का सपना होता है. आज हम एक ऐसे खास वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दादी अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए निकल रही हैं. वे अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट की यात्रा कर रही हैं. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 83 साल की दादी ने पहली बार फ्लाइट की यात्रा की है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी फ्लाइट में बैठी हैं और अपने सफर में काफी एन्जॉय भी कर रही हैं. सोशल मीडिया यूजर्स को यह वीडियो काफी पसंद भी आ रहा है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को thebadimummy नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में बताया गया है कि दादी ने अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए फ्लाइट की यात्रा की थी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

दादी मां का फ्लाइट में सफर करने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. अब तक इस वीडियो को 6.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में दादा का एक्सप्रेशन देख कई यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं.

दादा मां के इस क्यूट वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर किया है. इस वीडियो पर कई यूजर्स ने बेहतरीन कमेंट किए हैं. vistara नाम के एक अकाउंट से कमेंट किया गया कि पहली फ्लाइट हमेशा स्पेशल होती है. Happy to have had you onboard. तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि कितना प्यारा वीडियो है. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘दादी को काफी अच्छा लग रहा है.’