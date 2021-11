Kisan andolan- यूपी गेट खुलने से 80000 वाहन चालकों को होगी राहत, जानें कितने घंटे और रुपये रोजाना बचेंगे

Kisan andolan in UP gate: प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस (agriculture laws) लेने की घोषणा के बाद गाजियाबाद, मेरठ से रोजाना दिल्‍ली आने जाने वाले 80000 से अधिक वाहन चालकों के चेहरे पर मुस्‍कान आई है. हालांकि इन लोगों का किसान आंदोलन (Kisan andolan) से दूर तक वास्‍ता नहीं है, लेकिन यूपी गेट (UP gate) पर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से दिल्‍ली जाने वाला रास्‍ता पिछले एक साल से बंद है, इस वजह से लोगों को चक्‍कर लगाकर आफिस जाना पड़ रहा था, जिससे वाहन चालकों का समय और रुपए दोनों बर्बाद हो रहे हैं.