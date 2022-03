कोयला घोटालाः TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, ED मुख्यालय में जल्द होगी पूछताछ, नया नोटिस जारी

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम अगले सप्ताह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ( Abhishek Banerjee) से पूछताछ करने वाली है. पूछताछ करने के लिए ईडी द्वारा एक नया नोटिस (Fresh summons have been issued) भेज दिया गया है. ईडी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इसके साथ ही 22 मार्च को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है. दरअसल अभिषेक बनर्जी पर कोयला घोटाले (Coal Scam case) से जुड़े मामले में शामिल होने का आरोप है. लिहाजा इसी मसले पर जांच एजेंसी दिल्ली में पूछताछ करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस भेज चुकी है. लेकिन अभिषेक बनर्जी दिल्ली नहीं आना चाह रहे थे, उसके बाद अभिषेक बनर्जी के द्वारा इस मसले पर कोयलाकाता स्थित उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका के रद्द (High Court Rejected the plea) होने के बाद जांच एजेंसी ईडी (ED) के द्वारा एक बार फिर से नया नोटिस जारी किया गया है।

बता दें कि कोयला घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा सबसे पहले मामला दर्ज किया गया था, उसी मामले को बाद में टेकओवर करते हुए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके तफ़्तीश कर रही है. इस कोयला घोटाले में मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला है, जो मूल रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. जांच एजेंसी द्वारा जब अनूप मांझी सहित दूसरे अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल और छापेमारी की गई तब उसी दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करोड़ों रुपए के हवाला कारोबार (Hawala) से जुड़े इनपुट सहित एक महत्वपूर्ण डायरी जांचकर्ताओं के हाथ लगी, उसी डायरी में अभिषेक बनर्जी सहित कई अन्य बड़ी राजनीतिक हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों से काफी लेनदेन की जानकारियां लिखी हुई थी, उसी के आधार पर जांच एजेंसी ने कई आरोपियों की गिरफ्तारी की. और बाकी जानकारियों के लिए अभिषेक सहित अन्य आरोपियों से पूछताछ के लिए एजेंसी लगातार प्रयास कर रही है, जिससे सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके।

ED के निशाने पर कई विदेशी प्रॉपर्टी भी

पश्चिम बंगाल-झारखंड में हुए कोयला तस्करी और इस फर्जीवाड़े में घूसकांड के मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) और ईडी दोनों जांच कर रही हैं. ईडी के रडार पर कुछ ऐसे आरोपी भी हैं, जिन्होंने कोयले की काली कमाई से विदेशों में कई प्रॉपर्टी में निवेश किया है. पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड (Jharkhand) में कोयला घोटाला से जुड़े मामले को अंजाम देने के बाद कुछ आरोपियों के दुबई में छिपे होने की संभावना है, लिहाजा इस मामले में उन फरार आरोपियों से संबंधित मामलों की तफ्तीश सीबीआई (CBI) के साथ-साथ ईडी भी कर रही है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में नामजद एक आरोपी का दुबई में एक स्टार होटल है, जबकि कई अन्य दूसरे आरोपियों की भी विदेशों में कई संपत्ति होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच हो रही है. जांचकर्ता ये जानना चाहते हैं कि विदेश में उन संपत्तियों को कैसे अर्जित किया गया और क्या इस मामले की जानकारी भारतीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स (Income tax of india) सहित अन्य एजेंसी को दी गई थी या नहीं? ईडी इस केस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है. जल्द ही उचित सबूत और दस्तावेज मिलने के बाद कई आरोपियों की संपत्तियों को अटैच भी कर सकती है.

सूत्रों के मुताबिक एक नामजद आरोपी का विदेश स्थित फाइव स्टार होटल में करोड़ों रुपये का निवेश है, जिसने भारत में कोयले के काले धंधे से अर्जित पैसों को होटल के कारोबार और अन्य प्रॉपर्टी में निवेश किया है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कई रसूखदार और राजनीतिक गलियारों में रहने वाले कद्दावर नेताओं और अधिकारियों को वहां मौज मस्ती करवाई जाती थी, जिससे की ये आरोपी आसानी से सरकारी काम को गलत रास्ते से अंजाम दे सके.

कई राज्यों से जुड़ा है कोयला घोटाले का कनेक्शन

ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कोयला चोरी का घोटाला करीब 5500 करोड़ रुपये का है, जिसको अंजाम देने वालों में कई बिचौलिया सहित झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कार्यरत कई पुलिस अधिकारी, कोयला माइन्स और उस माइंस इलाके से कोयला की ढुलाई के वक्त सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदार सीआईएसएफ के जवान और अधिकारियों के कनेक्शन को खंगालने में सीबीआई (CBI) और ईडी की टीम जुटी हुई हैं. साथ ही इस घोटाले को अंजाम देने में कोल इंडिया की ईसीएल (ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड) के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके लिए कई कर्मचारियों से सीबीआई की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है.