नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी का छापा, सर्च अभियान जारी

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस (National Herald money laundering case) में दिल्ली में कई स्थानों पर छापा मारा है. सर्च अभियान जारी है. ईडी ने मंगलवार को कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और अन्य स्थानों पर कम से कम एक दर्जन जगहों पर छापेमारी की. बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित ‘हेराल्ड हाउस’ कार्यालय पर भी छापेमारी चल रही थी. ये पता एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है जो नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित करता है.

ईडी के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई-भाषा को बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत छापेमारी की जा रही है. ताकि इस मामले के संबंध में अतिरिक्त सबूत जुटाए जा सकें. जांच एजेंसी के पिछले महीने ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई है.

Delhi | ED raids are underway at multiple locations in Delhi pertaining to alleged National Herald money laundering case pic.twitter.com/fUmD1YxI9a

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ईडी ने इस मामले में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से 26 जुलाई को दूसरी बार भी पूछताछ की थी. ईडी ने सोनिया गांधी से पहली बार 21 जुलाई को इस मामले में 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था.

नेशनल हेराल्ड केस : दूसरी बार ED के समक्ष पेश हुईं सोनिया गांधी, पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया

ईडी इस मामले में राहुल गांधी से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है. राहुल गांधी ने ईडी से कहा कि नेशनल हेराल्ड का सारा कामकाज मोतीलाल वोरा देखते थे. उनको इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है.