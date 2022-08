Exclusive: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की हो सकती है गिरफ्तारी? सीबीआई को हार्ड डिस्क से मिले अहम सुराग

Tejashwi may be arrest in Land-for-Jobs Scam? बिहार के उप मुख्यमंत्री पर बड़ी कार्रवाई संभव है. सीएनएन-न्यूज 18 को केंद्रीय जांच ब्यूरो के शीर्ष सूत्रों से पता चला है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी तक हो सकती है. यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के समय का है. आरोप है कि इस घोटाले में रेलवे में लोगों को नौकरी दी गई. इसके बदले लालू प्रसाद यादव को कई जगहों पर जमीन दी गई.











