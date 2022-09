Exclusive: मिलिए PFI के कैडरों से- कोई करता था ISIS के लिए काम, तो कोई जाकर हो गया शामिल

Cadres of PFI whose link with ISIS: CNN-News18 ने विशेष रूप से कई PFI सदस्यों का डिटेल्स एक्सेस किया है, जो ISIS की ओर आकर्षित हुए. उनमें से कई "युद्ध" में भाग लेने के लिए सीरिया-इराक की यात्रा करने में कामयाब रहे. अन्य ने आतंकवादी समूह के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीके खोजे.











Follow us on