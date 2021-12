MSP समेत अन्य मांगों पर सरकार से बात करेंगे किसान संगठन, 5 सदस्यीय पैनल का गठन

Farmer Unions will hold talks with government over MSP and other issues: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश पर किसान संगठन सरकार से अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं. दिल्ली में शनिवार को हुई किसान संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया है. अब किसान संगठनों का 5 सदस्यीय पैनल केंद्र सरकार के साथ न्यूनमत समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों पर चर्चा करेगा. वहीं किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस नहीं लेती है तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे.