लगातार चौथी बेटी का जन्म होने के बाद पिता ने की आत्महत्या, बेटा न होने से था परेशान

Father commits suicide for not having a son: सेट्टीहल्ली के निवासियों के अनुसार लोकेश लंबे समय से अवसाद से घिरा था. तीन साल पहले तीसरी बेटी होने पर उसने आत्महत्या करने की बात कही थी. हालांकि उस समय उसके दोस्तों ने उसे समझाकर मामला शांत कर दिया था.











Follow us on