IT विभाग की छापेमारी की टाइमिंग पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, निर्मला सीतारमण ने कहा- क्या मुहूर्त देखकर पकड़े चोर

Nirmala Sitharaman slams akhilesh yadav over IT raids in UP: यूपी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर राजनीति तेज हो गई है. अखिलेश यादव के आरोपों के जवाव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईटी विभाग की कार्रवाई से अखिलेश यादव हिल गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां जब भी कहीं छापेमारी के लिए जाती हैं तो उनके पास पर्याप्त कारण व खुफिया जानकारी होती है. इन कार्रवाई पर सवाल उठाना, सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाने जैसा है.