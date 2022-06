पीएम मोदी को हमेशा सम्मान से देखती हैं पूर्व जर्मन चांसलर एजेंला मर्केल, राजदूत लिंडनर ने कही ये बात

नई दिल्ली. जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल विश्व की जानी-मानी नेताओं में से एक हैं. उन्होंने 16 साल तक जर्मनी की सत्ता संभाली है और विश्व के कई नेताओं के साथ उनका निकट संबंध रहा है. 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, तब से कई बार एंजेला मर्केल के साथ उनकी मुलाकात हुई है. एंजेला मर्केल प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा सम्मान और आदर के भाव से देखती हैं. जब भी उनसे बात होती है, वे पीएम मोदी से प्रभावित होती हैं. यह कहना है भारत में रह रहे जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर (Walter J Lindner) का.

इतने बड़े देश को कैसे चलाते हैं पीएम मोदीलिंडनर ने कहा, एंजेला मर्केल अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछती रहती हैं. वे कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इतने बड़े देश को चला रहे हैं. मर्केल 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं. उन्होंने पिछले साल 8 दिसंबर को चांसलर का पद छोड़ दिया था. इसके बाद ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के चांसलर बने. मर्केल पीएम मोदी से कई बार मिल चुकी हैं. पिछले साल 31 अक्टूबर को जी 20 सम्मेलन में दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी.

Delhi | Former German chancellor Angela Merkel always admired talking to Prime Minister Narendra Modi. She always asked him how did he run such a big country: Walter J Lindner, German envoy to India pic.twitter.com/fhCuRYVCjY

पीएम मोदी जी-7 की बैठक में भाग लेने जर्मनी जाएंगे

पीएम मोदी और मर्केल के कार्यकाल में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हुआ. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझीदारी में भी मजबूती आई है. पीएम मोदी ने भी कई बार एंजेला मर्केल की तारीफ की है जिनके कारण दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदीरी में मजबूती आई है. कुछ दिन पहले ही जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को जर्मनी में आयोजित होने वाली जी-7 की बैठक में आमंत्रित किया गया है. लिंडनर ने कहा, पीएम मोदी ने इसके लिए हमाी भरी है.

जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने कहा, कूटनीति का मेरा नजरिया अलग है. यह प्रोटोकॉल से कहीं आगे है. मैं ऐसे देश में रहता हूं जिसे मैं जानता हूं. मैं अक्सर यहां रिक्शेवाला और कुल्फीवाला से भी बात कर लेता हूं. इनसे मुझे इस देश के बारे में व्यापक नजरिया मिलता है. एक राजनयिक के रूप में हमें बदलने की भी जरूरत है.