सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन, जानिए उनके राजनीतिक जीवन के बारे में

Sikkim Former CM Gurung no more: सिक्किम के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग नहीं रहे. वे 92 साल के थे. गुरुंग सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे. सिक्किम के वर्तमान सीएम प्रेम सिंह तवांग ने गहरा दुख व्यक्त किया है. गुरुंग ने सोमवार सुबह करीब छह बजे गंगटोक के लुमसुई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. उनके सम्मान में सरकार ने तीन अप्रैल तक सात दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है. गुरुंग का जन्म 11 अक्टूबर 1929 में पश्चिमी सिक्किम के चाकुंग में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दार्जीलिंग के सेंट रॉबर्ट स्कूल से की थी और स्नातक की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की थी.