त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब और गुलाम अली ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ

नई दिल्ली. त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और जम्मू-कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम अली ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई. एक आधिकारिक बयान में इस शपथ की जानकारी दी गई.

बिप्लब कुमार देब ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथबिप्लब कुमार देब हाल ही में त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं, जबकि गुलाम अली को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है. देब ने हिंदी में शपथ ली जबकि गुलाम अली ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की. देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे लेकिन इसी साल मई महीने में भाजपा ने उन्हें पद से हटा दिया था. उनकी जगह राज्यसभा के सदस्य व भाजपा की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था. बाद में साहा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. भाजपा ने इस सीट पर देब को अपना उम्मीदवार बनाया था. देब ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी.<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Delhi | Former Tripura CM Biplab Kumar Deb takes oath as an MP of Rajya Sabha, in the presence of Vice President and RS Chairman Jagdeep Dhankhar. <a href=”https://t.co/ZTO9YyVvVq”>pic.twitter.com/ZTO9YyVvVq</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1575071918843056128?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 28, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

370 हटने के बाद पहली बार जम्मू एवं कश्मीर से गुलाम अली ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथराज्यसभा के सदस्य के रूप में गुलाम अली का शपथ लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था. यह संभवत: पहली बार है, जब जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली है.<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Delhi | BJP's Gulam Ali takes oath as an MP of Rajya Sabha, in the presence of Vice President and RS Chairman Jagdeep Dhankhar. <a href=”https://t.co/VBxCIRXBjc”>pic.twitter.com/VBxCIRXBjc</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1575072222498037760?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 28, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

इस अवसर पर उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधन, जितेंद्र सिंह और राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी सहित राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.