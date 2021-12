कोरोना के बाद आर्थिक तंगी से टूटा परिवार, मां-बाप ने 4 बच्चों को 62 हजार में बेचा, फिर जो हुआ...

Four kids rescued after being sold by parents in Tamilnadu: तमिलनाडु में एक मां-बाप ने अपने 4 बच्चों को 62 हजार रुपए में बकरी चराने वाले व्यक्ति को बेच दिया. हालांकि एनजीओ की मदद से इन सभी बच्चों को छुड़ा लिया गया है. इन बच्चों की उम्र 9, 8, 6 और 9 साल है. बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पति-पत्नी के लिए मजबूरी में यह कदम उठाया.