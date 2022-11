G20 Summit: इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता, PM मोदी बोले- विश्व हमारी तरफ आशा की नजर से देख रहा

बाली: इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अब भारत को मिल गई है. शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी बुधवार को इंडोनेशिया ने G-20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी. जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि दुनिया को जी20 से काफी उम्मीदे हैं और वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है.

बाली के इंडोनेशिया में 1 दिसंबर से भारत को मिल रही जी20 की अध्यक्षता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत G-20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियो पॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है. ऐसे समय विश्व G-20 के तरफ आशा की नज़र से देख रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव यानी पहल को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा. भारत के लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप, बाली में ग्रहण कर रहे हैं. भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है. आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और समावेशी हों. हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा. वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है.

पीएम मोदी ने कहा कि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G-20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया-उन्मुख होगी. हमारा प्रयत्न रहेगा की G-20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा. उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने G-20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में पूरा संबोधन

‘फ्रेंड्स,

मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोवी का अभिनन्दन करना चाहता हूं. उन्होंने इस कठिन समय मे जी-20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज जी-20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं. भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय initiatives को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा. भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम जी-20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली मे ग्रहण कर रहे हैं. भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है.

भारत जी-20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व geopolitical तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों, और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है. ऐसे समय, विश्व जी-20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है. आज मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की जी-20 अध्यक्षता inclusive, ambitious, decisive, और action-oriented होगी.

अगले एक साल मे हमारा प्रयत्न रहेगा कि जी-20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए, एक ग्लोबल prime mover की तरह काम करे. प्राकृतिक संसाधनों पर ownership का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है, और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है. Planet के सुरक्षित भविष्य के लिए, trusteeship का भाव ही समाधान है. इसमे LiFE यानि ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है. इसका उद्देश्य सस्टैनबल lifestyles को एक जन-आंदोलन बनाना है.

आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्व-स्पर्शी और सर्व-समावेशी हों. हमें विकास के लाभों को मम-भाव और सम-भाव से मानव-मात्र तक पहुंचाना होगा. वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है. हमें अपने जी-20 agenda मे women led development पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी. बिना शांति और सुरक्षा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आर्थिक वृद्धि या technological इनोवैशन का लाभ नहीं ले पायेंगी. जी-20 को शांति और सौहार्द के पक्ष मे एक दृढ़ संदेश देना होगा. यह सभी प्राथमिकताएं, भारत की जी-20 अध्यक्षता की थीम – One Earth, One Family, One Future- में पूर्ण रूप से समाहित हैं.

जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है. हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों मे, जी-20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतत विविधता, समावेशी परंपराओं, और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा. हमारी कामना है कि आप सभी ‘मदर ऑफ डिमाक्रसी’ भारत मे इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे. साथ मिल कर हम जी-20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे.

बहुत बहुत धन्यवाद.’