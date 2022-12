भारत में बनी कफ सिरप पर गैम्बिया की रिपोर्ट गलत, WHO ने 66 बच्चों की मौत के लिए ठहराया था जिम्मेदार

नई दिल्ली: अफ्रीकी देश गैम्बिया में इस साल अक्टूबर में हुई 66 बच्चों की मौत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में बनी कफ सिरप को जिम्मेदार ठहराया था. अब भारत सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) को जवाब दिया है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने WHO को पत्र लिखकर कहा है कि गैम्बिया में हुई मौतों को भारत में बने कफ सिरप से जोड़ने में आपने जल्दबाजी दिखाई. डीसीजीआई ने अपने पत्र में कहा है- मैडेन फार्मास्यूटिकल्स में बने जिन 4 कफ सिरप का जिक्र किया गया था, उन्हें हमने सरकारी लैबोरेटरी में जांच के लिए भेजा था. चारों प्रोडक्ट की क्वॉलिटी मानकों पर खरी थी. हमारे यहां दवाओं और कॉस्मेटिक्स की निगरानी बहुत गंभीरता से की जाती है. हम यह ध्यान रखते हैं कि हमारे यहां बने प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के हों.

आपको बता दें कि अफ्रीकी देश गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने कफ सिरप से जोड़ा था और 4 मेड इन इंडिया कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी कर, उन्हें बच्चों की सेहत के लिए जानलेवा बताया था. डब्ल्यूएचओ ने कहा था, ‘गैम्बिया में गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से बच्चों की हुई. बहुत मुमकिन है कि भारत में बने इन कफ सिरप्स के इस्तेमाल के चलते ही ऐसा हुआ हो.’ WHO ने रिपोर्ट में आगे कहा था कि कफ-सिरप में डायथेलेन ग्लाईकोल और इथिलेन ग्लाईकोलकी इतनी मात्रा है कि वजह इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं. अब भारत सरकार ने सिरप बनाने वाली कंपनी मेडन फार्मा को क्लीन चिट दी है. डीजीसीआई ने कहा कि लैब टेस्ट में मेडन फार्मा के चारों कफ सिरप्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए हैं. इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी.

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) के डायरेक्टर डॉ. वीजी सोमानी ने डब्ल्यूएचओ के निदेशक डॉ. रोजेरियो गैस्पर को लिखे पत्र में कहा है कि गैम्बिया में बच्चों की मौत मामले में डब्ल्यूएचओ ने इस साल अक्टूबर में एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान जारी किया था, जिमें गैम्बिया में हुई 66 बच्चों की मौत को भारत में बने 4 कफ सिरप्स से जोड़ा गया था. यह डब्ल्यूएचओ की ओर जल्दीबाजी में जारी किया गया बयान था और जो पूर्णत: गलत था. गलत निष्कर्ष के कारण वैश्विक मीडिया ने भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निशाना बनाया. इससे दुनिया में भारतीय फार्मा सेक्टर की छवि को आघात पहुंचा. इससे पहले गैम्बियन मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी के प्रतिनिधि टीजन जैलो ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था, ‘अभी पुष्टि नहीं हुई है कि भारत में बनी खांसी की दवाई से बच्चों की किडनी खराब हुई थी. हम बच्चों की मौत की सही वजह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.’

डीसीजीआई ने डब्ल्यूएचओ के साथ पूर्ण सहयोग की बात दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) पहले ही इस मामले में सारी जानकारियां साझा कर चुका है. इस मामले में जांच के लिए भारत ने डब्ल्यूएचओ से कई बार जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इस बाबत 15, 20, 29 अक्टूबर को रिमांइडर भेजा गया था. हर बार डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हम केस असेसमेंट को संभालने वाली अपनी टीम के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द जानकारी साझा करेंगे. लेकिन डब्ल्यूएचओ द्वारा सीडीसीएसओ के साथ अब तक कोई जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया है. सरकार ने संसद में भी इस मामले में जानकारी दी. रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने 13 दिसंबर को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इस मामले में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य औषधि नियंत्रक के सहयोग से सोनीपत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की एक संयुक्त जांच की थी. मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की खांसी की दवाई के नमूने मानक गुणवत्ता वाले पाए गए हैं.