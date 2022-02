गे डेटिंग एप के जरिए धोखाधड़ी, गुजरात में 3 आरोपियों ने कई पुरुषों ऐसे बनाया अपना शिकार

Gay Dating App Used For blackmailing Men In Gujarat: गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने समलैंगिक डेटिंग एप के जरिए पुरुषों के साथ मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने करीब 15 या 20 लोगों को अपना शिकार बनाया. ये रोपी पिछले 4 महीनों से समलैंगिक डेटिंग एप के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे थे.