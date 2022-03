पुणे-मुंबई मार्ग की 4 ट्रेनों में इसी महीने से जनरल टिकट वालों को सफर की इजाजत, लेकिन

General ticket Holders to be allowed to board on trains : कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के फैलाव के बाद ट्रेनों में सामान्य टिकट वाले यात्रियों के सफर पर रोक लगा दी गई थी. आरक्षित टिकट वाले यात्रा कर पा रहे थे. लेकिन अब चूंकि कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, तो विभिन्न मार्गों पर जनरल टिकट वालों को भी यात्रा की सुविधा दी जा रही है.