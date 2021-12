कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज पर फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया जाएगा- डॉ वी के पॉल

Gov panel says decision on booster dose on the basis of scientific opinion: ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर नीति आयोग (स्वस्थ्य) के सदस्य डॉ वी के पॉल ने कहा है कि बूस्टर डोज पर फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया जाएगा. इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी संसद में कह चुके हैं कि बूस्टर डोज के संबंध में सरकार विचार-विमर्श कर रही है.