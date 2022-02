देशभर में कोरोना के मामले घटे, 11 राज्यों में खुले स्कूल, केंद्र सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

Govt new guidelines for reopening of schools: देश में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से जन-जीवन सामान्य होने लगा है. स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर से खुलने लगे हैं. शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुले हुए हैं जबकि 9 राज्यों में शैक्षाणिक संस्थान बंद हैं. स बीच केंद्र ने स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसमें स्कूल को फिर से खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई की व्यवस्था पर जोर दिया गया है.