Coronavirus Vaccination: 12-17 वर्ष के बच्चों के लिए Covovax के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश

Covovax Vaccine for Vaccination: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation-CDSCO) की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India-SII) के आवेदन पर विचार किया और कोवोवैक्स (Covovax) के आपात उपयोग (Emergency Use Authorizations-EUA) को मंजूरी देने की सिफारिश की.