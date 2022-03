दफ्तर में निजी काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने पर जा सकती है नौकरी, हाईकोर्ट ने दिया ये अहम फैसला

No use of mobile phone during office hours : आजकल बहुत आम बात हो गई है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर के काम के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. यह अच्छा चलन नहीं है. कम से सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.