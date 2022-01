Corona news update: होंठ, स्किन और नाखूनों के रंग में बदलाव भी कोरोना के संकेत, नई रिसर्च में दावा

Covid-19 New Symptoms: कोरोना (Corona virus) के तीन नए लक्षणों (Symptoms) की पहचान की गई है. अमेरिकी डॉक्टरों के मुताबिक भूरे होंठ (Lips), स्किन (Skin) और नेल्स (Nails) कोरोना के नए लक्षण के संकेत हो सकते हैं. अमेरिकी डॉक्टर ने इन लक्षणों को इमरजेंसी वार्निंग साइन (Emergency warning sign) बताया है. अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन Centres for Disease Control and Prevention -CDC) ने रंग में परिवर्तन को तत्काल मेडिकल अटेंशन (immediate medical care) की जरूरत बताया है.