विधानसभा चुनाव की जमीनी खबरें-2: हाथरस के ‘भूत’ से मुकाबले के लिए भाजपा ने क्या दांव खेला है?

Ground Reports of Assembly Elections-2: हाथरस (Hathras, UP) में समाज के एक उपेक्षित तबके की लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नींद हराम कर दी थी. कई दिनों तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चले थे. अब जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) का मौसम है, तो यह ‘भूत’ भाजपा (BJP) को डराने के लिए फिर बाहर आ गया है.