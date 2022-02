विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश की मुस्लिम-बहुल सीटों में वोटों के बंटवारे का फायदा किसे मिलेगा?

UP Assembly Elections : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) के लिए आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. लेकिन उत्तर प्रदेश (UP) में इस बार मतदाता किसी एक की तरफ जाते नहीं दिख रहे. बल्कि वे वर्गों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं. इसकी एक झलक संभल और मुरादाबाद जिले की विधानसभा सीटों पर भी दिखी है.