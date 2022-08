क्या गरबा डांस में एंट्री पर लगाया जा रहा है GST? जानिए पूरा सच

GST on garba entry passes Is it true: गरबा डांस में एंट्री पर जीएसटी लगाए जाने से गुजरात के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब एक अधिसूचना में यह बात सामने आई है कि गरबा या इस तरह के आयोजनों से संबंधित जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.











