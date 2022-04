गुरु तेग बहादुर की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, क्या कुछ है इसके पीछे, समझिए 4-पहलू

नई दिल्ली . प्रधानमंत्री अब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले (Red Fort Delhi) से देश को संबोधित करते आए हैं. लेकिन गुरुवार, 21 अप्रैल की शाम को पहली बार इस परंपरा में अहम मोड़ आ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इस दिन गुरु तेगबहादुर (सिख पंथ के 9वें गुरु) जयंती पर लाल किले से अपना संबोधन देने वाले हैं. ऐसे में, किसी के मन में भी सवाल हो सकते हैं. जैसे- आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के उद्बोधन से जुड़ी परंपरा में नया सिलसिला जोड़ा? और इसकी पृष्ठभूमि (Background) में क्या-कुछ हो सकता है?, आदि जानते हैं इनके जवाब बस, 4-पहलू (The 4-Aspects) में.

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में क्या कुछ और भी हो सकता है?

बिलकुल संभव है. राजनीति में संकेतों के माध्यम से संदेश देने की अपनी अलग अहमियत हुआ करती है. और गुरु तेगबहादुर को सिखों के ऐसे गुरु के रूप में भी जाना जाता है कि जिन्होंने अपने दौर में खासकर, कश्मीर में भी हिंदुओं के खिलाफ मुगलिया अत्याचार (Violence Against Hindus in Kashmir) का जवाब दिया था. मुकाबला किया था. बताते हैं कि जब अगस्त 1675 में जब उन्हें रोपड़, पंजाब में मुगल सैनिकों ने गिरफ्तार किया, तब वे कश्मीरी पंडितों पर मुगलिया अत्याचारों का मुकाबला करने के अभियान पर ही निकले थे… अब यहां से गौर कीजिए. जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा-370 निष्क्रिय किए जाने के बाद से वहां चुनाव कराना (Elections in Jammu-Kashmir) केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर में ‘सब ठीक है’ का संदेश देने के लिए चुनाव कराना, वहां चुनी हुई सरकार स्थापित करना जरूरी है. और जम्मू-कश्मीर के सिखों व कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) की बड़ी आबादी सीधे तौर पर गुरु तेगबहादुर से जुड़ती है. उनसे जुड़े घटनाक्रमों से प्रभावित होती है.