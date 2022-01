कई शहरों में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजरा, जानें आखिर कैसे वैक्सीनेशन की मदद से बेहतर रहे हालात

Corona Third wave peak likely crossed by some cities: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले तेजी से बढ़े लेकिन अब इनमें गिरावट देखने को मिल रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामलों में गिरावट के संकेतों से यह पता चलता है कि देश के बड़े शहरों में कोविड-19 की तीसरी लहर का पीक निकल चुका है. ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में आई कोरोना की तीसरी लहर उतनी घातक नहीं रही, जितनी कि पहली और दूसरी लहर में नुकसान हुआ था. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब कोरोना वैक्सीनेशन के कारण संभव हुआ है.