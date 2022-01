ओमिक्रॉन वेरिएंट कम घातक, लेकिन इस बात का है खतरा, जानें हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी

Health Expert warns over Omicron Variant and possible third wave of corona: भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है. इस बीच देश के कई दिग्गज डॉक्टर्स ने कहा है कि आगे चलकर इस वायरस के और म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं इसलिए कोरोना की तीसरी लहर को हल्के में नहीं लेना चाहिए.