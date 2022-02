‘हाय जानूं…’, कैसे इन दो लफ्जों से पुलवामा हमले के मास्टर-माइंड आतंकी को ढेर करने में सुरक्षाबलों को मिली कामयाबी

Pulwama Terror Attack and Story Behind Elimination of Mastermind : पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के करीब 12 दिन बाद भारत की एयर-स्ट्राइक (Air Strike) भी पूरी दुनिया में चर्चित रही थी. उसमें भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के लड़ाकू विमानों में 26 फरवरी, 2019 तड़के पाकिस्तान (Pakistan) में घुसकर बम गिराए थे. वहां बालाकोट (Balakot) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था.