बाबरी मस्जिद विध्वंस की 29वीं बरसी, अयोध्या में हाई अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इतंजाम

Ayodhya On High Alert Ahead Of 29Th Anniversary Of Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 29वीं बरसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस दिन किसी भी तरह का सांप्रदायिक टकराव न हो इसके लिए जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षाबल लगातार यहां मुस्तैद हैं.