मुंबई में कम हुए मां से नवजात को HIV संक्रमण के मामले, 'ART' ने निभाई बड़ी भूमिका

HIV Infection From Positive Woman To her Child: एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर गिलाडा बताते हैं, 'ART के जरिए HIV की मात्रा को इतना कम करना मुमकिन है कि उनका पता स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट में नहीं लग सकता. इसे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड कहा जाता है. अनडिटेक्टेबल वायरल के साथ गर्भवती महिला बच्चे तक संक्रमण नहीं पहुंचा सकती.' लेकिन ART उपचार में गर्भवती महिलाओं को शामिल करने पर प्रतिबंध को लेकर ट्रांसमिशन रेट करीब 10 फीसदी से ज्यादा रहा. 2015 में ART उपचार को सीडी4 काउंट के बावजूद सभी गर्भवती माताओं के लिए शुरू किया गया था.