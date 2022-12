नई द‍िल्‍ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में विकास की रफ्तार बढ़ाने और सुरक्षा व्‍यवस्‍था को और चुस्‍त दुरूस्‍त करने को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह (Amit Shah) ने हाईलेवल मीट‍िंग (High-level meeting on Jammu and Kashmir) बुलाई है. नई द‍िल्‍ली में आयो‍ज‍ित इस मीट‍िंग में जम्‍मू एंव कश्‍मीर के उप-राज्‍यपाल मनोज स‍िन्‍हा, केंद्रीय गृह सच‍िव अजय कुमार भल्‍ला के अलावा जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस, प्रशासन से संबंध‍ित वर‍िष्‍ठ अध‍िकारि‍यों के साथ अद्धसैन‍िक बलों के आला अफसर भी प्रमुख रूप से उपस्थ‍ित रहे. मीट‍िंग में जम्मू-कश्मीर में विकासात्मक परियोजनाओं और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व‍िशेष रूप से चर्चा की गई.

इस बीच देखा जाए तो आज बुधवार को जम्मू के सिधरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई. मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को मार गि‍राया है. इस घटना के बाद से गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है.

गृह मंत्री की अध्‍यक्षता में बुलाई गई हाईलेवल मीट‍िंग में जम्‍मू एवं कश्‍मीर की सुरक्षों को और पुख्‍ता करने व आतंकियों से न‍िपटने के ल‍िए बनाई जाने वाली आगे की रणनीत‍ि पर भी व‍िचार व‍िमर्श होगा. घाटी में शांत‍ि कायम करने के ल‍िए भी सुरक्षा एजेंस‍ियों के आला अफसरों के साथ बातचीत की गई.