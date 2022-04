भारत के आपदा प्रबंधन की गृह मंत्री अमित शाह ने की तारीफ, बोले- हम दुनिया में सबसे आगे

Amit Shah said India’s disaster management at per world: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक मानदंडों के बराबर हैं और कई देशों से इस मामले में आगे हैं. उन्होंने कहा कि पहले आपदा के बाद हम पुनर्वास को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते थे लेकिन आज हम आपदा घटित होने से बहुत पहले ही यह जान लेते हैं कि कब आपदा आने वाली है.